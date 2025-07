Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kollision zwischen Rollator und Auto

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Dienstagmittag gegen 15:30 Uhr erhielt die Mainzer Polizei die Meldung einer Autofahrerin, dass eine 76-Jährige mit ihrem Rollator gegen ihren PKW gefahren sei.

Die 25-Jährige schilderte, dass sie "Am Linsenberg" aufgrund stockendem Verkehrs, auf dem Fahrradstreifen / Fußgängerüberweg habe halten müssen. Als die Fußgängerampel grün geworden sei, hätten die Fußgänger um ihr Fahrzeug herum, die Straße gequert. Die 76-Jährige habe jedoch mehrfach ihren Rollator gegen ihr Fahrzeug gestoßen.

Als sie von der 25-Jährigen daraufhin angesprochen wurde, sei sie von der Seniorin beschimpft worden. Nur weil der Beifahrer ebenfalls ausstieg und den Rollator festhielt, konnte die Fußgängerin diesen nicht erneut gegen den PKW rammen.

Gegenüber den Einsatzkräften gab die Seniorin an, dass sie weder jemanden beleidigt habe, noch absichtlich gegen das Fahrzeug gestoßen sei. Vielmehr seien die Bremsen ihres Rollators derzeit defekt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Form von Lackkratzern.

Gegen die Seniorin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell