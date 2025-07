Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Linienbus während der Fahrt mit Gegenständen beworfen

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend, 08.07.2025, gegen 19:15 Uhr in der Koblenzer Straße in Mainz mit Gegenständen auf einen fahrenden Linienbus geworfen und mehrere Scheiben beschädigt.

Hinzugerufene Einsatzkräfte der Mainzer Polizei stellten vor Ort fest, dass mehrere Seitenscheiben im hinteren Bereich des Busses gesprungen waren. Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls befanden sich laut Fahrer fünf bis sechs Personen im Bus der Linie 54. Mit welchem Gegenstand die Scheiben konkret beschädigt wurden, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell