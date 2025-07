Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugenaufruf nach Großbrand eines Bürocontainerkomplexes in der Mombacher Straße in Mainz

Mainz (ots)

In der Nacht von Montag, 07.07.2025, auf Dienstag, 08.07.2025, ist es in der Mombacher Straße in Mainz zu einem Großbrand eines leerstehenden Bürocontainerkomplexes in Holzbauweise gekommen. Das Feuer wurde gegen 0:40 Uhr gemeldet.

Gegen 06:30 Uhr waren die Hauptlöscharbeiten der Feuerwehr beendet. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.

Die Ermittler suchen daher dringend Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Brandes zwischen 0:00 Uhr und 01:00 Uhr auffällige Beobachtungen im Bereich der Mombacher Straße gemacht haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

