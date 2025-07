Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen für Verkehrsunfall in der Sachsenwaldstraße

Ratzeburg (ots)

16.07.2025 | Kreis Stormarn | 14.07.2025 - Reinbek

Montagmorgen ist es in der Sachsenwaldstraße in Reinbek zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am 14.07.2025 gegen 09:20 Uhr befuhr ein 58-jähriger Reinbeker mit seinem BMW in Reinbek die Sachsenwaldstraße aus Richtung Aumühle kommend in Fahrtrichtung Glinde. Eine 50-jährige BMW-Fahrerin aus Bad Segeberg befuhr zeitgleich die Sachsenwaldstraße aus Richtung Glinde kommend in Fahrtrichtung Aumühle. Der 58-Jährige wollte an der Ampel nach links in die Schönningstedter Straße abbiegen. Im Rahmen des Abbiegevorgangs kam es im Einmündungsbereich aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. An beiden PKW entstanden Sachschäden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Unfallzeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Reinbek unter 040/7277070 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell