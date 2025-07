Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Ungeduld und mangelhafte Empathie beendeten die Fahrt in den Urlaub

Ratzeburg (ots)

15. Juli 2025 | Herzogtum Lauenburg| 11.07.2025 - Basthorst

Ein in Dänemark wohnender 37-jähriger Pole war mit einem Pkw auf den Weg in sein Herkunftsland. Seine Fahrt auf der A 24 in Fahrtrichtung Berlin, in Höhe Basthorst, verzögerte sich jedoch durch einen verkehrsunfallbedingten Stau.

Als er mit seinem Renault Clio an der Unfallstelle im Schritttempo vorbeifuhr, applaudierte er unangemessen und ließ einem am Unfall beteiligten Fahrzeugführer gegenüber lautstark sein Unverständnis spüren.

Der Fahrer wurde daraufhin von den Beamten wenig später angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Dabei ergab sich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Ein entsprechender Vortest verlief positiv auf THC.

Somit endete seine Weiterfahrt in den Urlaub, denn der 37-Jährige musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen und sein Fahrzeug stehen lassen. Er wird sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

