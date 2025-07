Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wertsachen durch eingeschlagene Scheiben entwendet

Vier Autos im Kreis Stormarn angegangen

Ratzeburg (ots)

14.07.2025 | Kreis Stormarn | 11./14.07.2025 - Ahrensburg / Bargteheide

Am Freitag sowie Montag wurden in den Vormittagsstunden durch unbekannte Täter bei insgesamt vier PKW in Ahrensburg und Bargteheide jeweils eine Scheibe eingeschlagen und darin befindliche Wertsachen entwendet. Die Polizei rät, keine Wertgegenstände im Auto zu lassen.

Am 11.07.2025 gegen 09:25 Uhr stellte eine 39-jährige Frau aus Sandesneben ihren Dienstwagen der Marke Opel auf einem Parkplatz in der Parkallee in Ahrensburg ab. Als sie nicht einmal 30 Minuten später wieder zum Fahrzeug zurückkehrte, machte sie eine erschreckende Entdeckung. Ein unbekannter Täter hatte gewaltsam das Fenster der Beifahrertür entglast und den im Opel befindlichen Rucksack der Geschädigten entwendet. Einer 36-jährigen Glinderin erging es nur kurze Zeit später ganz ähnlich. Die Frau stellte ihren Hyundai am 11.07.2025 gegen 10:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Sportvereins in der Straße Kruthorst in Bargteheide ab. Als sie gegen 12:45 Uhr zurückkehrte, war auch hier die Scheibe der Beifahrertür beschädigt und von ihrer im Fahrzeug hinterlassenen Handtasche fehlte jede Spur.

Am Morgen des 14.07.2025 schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Kleinwagens der Marke Skoda ein, als die 58-jährige Fahrerin aus Ahrensburg diesen gegen 08:40 Uhr in der Hagener Allee abgestellt und für nur wenige Minuten verlassen hatte. Entwendet wurde auch in diesem Fall die Handtasche, welche offensichtlich auf dem Beifahrersitz lag. Wenig später kam es am Montagmorgen (14.07.2025) gegen 09:00 Uhr zu einem vergleichbaren Sachverhalt in der Straße Am Kratt in Ahrensburg. Eine 33-jährige Ahrensburgerin hatte ihren VW Polo vor einem Wohnhaus abgestellt und entfernte sich lediglich für wenige Minuten, um ihr Kind in die Kindertagesstätte zu bringen. In der kurzen Zeit gelang es einem unbekannten Täter, unbemerkt die Scheibe einzuschlagen und Wertgegenstände zu stehlen.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen für die Vorfälle. Wer hat zu den besagten Zeiten im Nahbereich verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nehmen das Polizeirevier Ahrensburg unter 04102/8090 und die Polizeistation Bargteheide unter 04532/70710 entgegen.

"Gelegenheit macht Diebe." Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dringend: Lassen Sie keine Wertsachen im Auto, auch nicht kurzfristig oder versteckt! Achten Sie darauf, dass Fenster, Türen und auch der Kofferraum beim Verlassen des Fahrzeugs ordnungsgemäß verschlossen sind. Parken Sie nach Möglichkeit auf gut beleuchteten Parkplätzen an belebten Orten. Wenn Sie einen Einbruch bemerken oder Diebe auf frischer Tat beobachten, verständigen Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110.

