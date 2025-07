Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch in Lagerhalle gesucht

Ratzeburg (ots)

14. Juli 2025| Kreis Stormarn | 14.07.2025 - Reinbek

Heute, in den frühen Morgenstunden kam es in der Straße Oher Tannen in Reinbek zu einem Einbruch in eine Gewerbe- /Lagerhalle.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand öffneten der oder die unbekannten Täter gegen 01.30 Uhr die Tür der Gewerbehalle gewaltsam und gelangten so in das Objekt. Dabei lösten sie stillen Alarm aus, so dass der Eigentümer über den Einbruch in Kenntnis gesetzt wurde, der umgehend die Polizei informierte.

Trotz sofortiger Einsatzwahrnehmung und Fahndungsmaßnahmen konnten keine Täter mehr ausfindig gemacht werden. Angaben zur Art und Höhe möglichen Stehguts können noch nicht getätigt werden.

Wer hat heute Morgen, gegen 01.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Oher Weg in Reinbek beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email unter Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

