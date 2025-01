POL-OS: Osnabrück: Täter nach Raubdelikt festgenommen

Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Samstag gelangten Unbekannte gegen 03:00 Uhr auf das Gelände einer Firma am Waller Esch unweit zur B68. Die Täter brachen anschließend in die Büroräume der Firma ein und entwendeten unter anderem Bargeld. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Bersenbrück unter 05439/9690 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

