Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verdacht der Brandstiftung - Zeugenhinweise erbeten!

Ratzeburg (ots)

11. Juli 2025| Kreis Stormarn | 11.07.2025 - Trittau

Heute Nacht kam es in der Lütjenseer Straße sowie in der Straße Hinter den Höfen in Trittau zu Fahrzeug- und Mülltonnenbränden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand meldeten Anwohner in der Lütjensee Straße gegen 01.10 Uhr ein Feuer. Dort brannten mehrere Abfall- und Papiertonnen, welche direkt neben einem Pkw Skoda standen. Das Feuer griff auf das Fahrzeug über. Der Brand wurde schnell von den Einsatzkräften unter Kontrolle gebracht und gelöscht.

Nur kurze Zeit später, gegen 01.25 Uhr, brannten zwei Fahrzeuge in der Straße Hinter den Höfen. Auch hier bemerkten Anwohner zunächst einen Feuerschein. Schnell stellte sich heraus, dass zwei Fahrzeuge, ein Audi A3 und A7, in Brand geraten waren. Auch in diesem Fall standen in direkter Nähe mehrere Mülltonnen. Die Flammen griffen sogar auf das benachbarte Wohnhaus über, so das dort ein Fenster stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ein weiteres Ausbreiten konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg ermittelt in beiden Fällen wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen. Wer hat letzte Nacht verdächtige Personen in Trittau in der Nähe der Brandorte beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell