POL-RZ: Ladung eines Geländewagens prallt auf Frontscheibe eines entgegenkommenden Transporters - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots) - 09. Juli 2025 | Herzogtum Lauenburg| 09.07.2025 - Grove In den frühen Morgenstunden kam es in Grove in der Alten Dorfstraße zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Der Bewohner bemerkte gegen 03.00 Uhr das Feuer und alarmierte die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurden Flammen im Wohnzimmerbereich festgestellt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen ...

