POL-DO: Verkehrsunfall auf der A 44 bei Soest: Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug

Am Dienstagabend kam es auf der A 44 bei Soest zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete, die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 21:20 Uhr fuhr ein 52-Jähriger (aus Hamm) mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der A 44 in Richtung Kassel. Dahinter fuhr der Fahrer oder die Fahrerin eines gelben Kleinwagens. Nach ersten Erkenntnissen und übereinstimmenden Zeugenaussagen waren beide Fahrzeuge mit etwa 80 km/h unterwegs.

Etwa auf Höhe des Parkplatzes Röllingser Graben entschloss sich der Fahrer oder die Fahrerin des Kleinwagens, den Sattelzug zu überholen. Gleichzeitig näherte sich auf dem linken Fahrstreifen der 37-jährige Fahrer eines BMW (aus Rüthen) mit deutlich höherer Geschwindigkeit. Als der gelbe Kleinwagen auf seine Spur wechselte, musste der 37-Jährige eine Gefahrenbremsung einleiten.

Gleichzeitig versuchte der Mann, nach rechts auszuweichen. Dabei kollidierte er seitlich mit dem Sattelzug, verlor die Kontrolle über seinen BMW und touchierte den gelben Kleinwagen. Anschließend prallte sein Auto gegen die Mittelschutzplanke und kam schließlich zum Stehen. Der Kleinwagen setzte seine Fahrt unterdessen fort.

Der 37-Jährige und seine beiden Söhne (13, 11) erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 44.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn Kassel voll gesperrt.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem flüchtigen gelben Kleinwagen machen? Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um ein Auto der Marke Smart handeln. Dieser dürfte bei dem Unfall im Bereich der rechten Fahrerseite und ggf. im hinteren rechten Heckbereich beschädigt worden sein. Hinweise nimmt die Autobahnpolizeiwache Arnsberg unter 0231/132-4921 entgegen.

