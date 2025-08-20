Polizei Dortmund

POL-DO: Raub eines iPhones in Mengede - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0726

Am Dienstagabend (19. August) gegen 22 Uhr haben drei Täter einem 46-jährigen Dortmunder in Mengede das iPhone geraubt und ihn mit Pfefferspray leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 46-Jährige hatte im Internet ein iPhone zum Verkauf angeboten. Die drei Täter erschienen, wie vereinbart gegen 22 Uhr vor seinem Haus in der Mengeder Straße in Dortmund. Einer der Männer nahm das Handy sowie den originalen Karton entgegen und sprühte dem 46-Jährigen daraufhin unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend flüchteten die drei Männer in Richtung des Sportplatzes.

Der Haupttäter soll zwischen 17 und 19 Jahre alt sowie 175 bis 180 cm groß sein. Er wird als schlank und mit nordafrikanischem Phänotyp beschrieben. Er trug bei der Tat einen grauen Zipper, schwarze Sneaker und eine schwarze Jogginghose. Die beiden anderen Täter sollen ebenfalls zwischen 17 und 19 Jahre alt sein. Einer von ihnen trug ein weißes Basecap.

Der 46-jährige Dortmunder musste vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt werden. Er wurde durch das Pfefferspray leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun Personen, die Angaben zum Tatgeschehen und den Tätern machen können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache unter der Telefonnummer 0231/132-7441 zu melden.

