Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach "einer Dicken und zwei Kleinen" war der Lappen weg -#polsiwi

Kreuztal-Fellinghausen (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag (27. Februar) ist die Polizei wegen eines Streites zur Aral-Tankstelle an der Hauptkreuzung in Kreuztal gerufen worden. Am Ende verblieb ein Führerschein bei den Einsatzkräften.

Gegen kurz nach 02:00 Uhr wurde die Polizei zu einer Streitigkeit auf das Gelände der Aral-Tankstelle in gerufen. Als die Beamten kurz darauf vor Ort eintrafen, gab der Melder an, dass er einen verbalen Streit mit einer Personengruppe gehabt habe. Diese sei jetzt in einen Pick-Up gestiegen. Genau in diesem Augenblick fuhr ein Pick-Up mit LDK-Kennzeichen vom Gelände weg.

Die eingesetzten Polizeibeamten fuhren hinterher und konnten das Fahrzeug wenig später anhalten. Bei der Kontrolle drang Alkoholgeruch aus dem geöffneten Fenster. Laut dem 21-jährigen Fahrer käme dies von anderen Fahrzeuginsassen. Aber auch nach Verlassen des Autos nahm der Alkoholgeruch, der offenbar von dem jungen Fahrer ausging, nicht ab. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich mehr als 1,1 Promille. Die konnte sich der 21-Jährige nicht erklären, schließlich habe er bei der Tankstelle doch nur "eine Dicke und zwei kleine Bier" getrunken. Der Alkoholtest, aber auch der schwankende Gang legten nahe, dass es definitiv zu viel zum Autofahren war. Die Einsatzkräfte ordneten eine Blutprobe an und der Führerschein wurde sichergestellt. Die Truppe aus dem Pick-Up mussten sich anschließend einen neuen Fahrer suchen. Den 21-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheitsfahrt.

Gerade vor dem Hintergrund gravierender Unfallfolgen bei Fahrten unter Alkoholeinfluss appelliert die Polizei: Lassen Sie das Auto nach Alkoholkonsum stehen, damit alle sicher ihr Ziel erreichen.

