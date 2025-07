POL-NE: Einbruch am Lilienweg in Kaarst

Neuss (ots) - Zwei Zeugen konnten am Sonntag (06.07.), gegen 22 Uhr, an der Anton-Kux-Straße eine weibliche Unbekannte beobachten, welche sich in einem Fahrzeug mit eingeschlagener Scheibe befand. Die Zeugen sprachen die Tatverdächtige an und forderten sie auf, das Fahrzeug zu verlassen. Der Aufforderung kam die Unbekannte nicht nach. Ein Zeuge versuchte die Tatverdächtige aus dem Auto zu ziehen. Diese flüchtete daraufhin in Richtung Hammfelddamm. Die eingesetzten ...

