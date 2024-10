Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Gladbeck/Haltern am See: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

An der Straße Tappenhof wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster zur Garage und dann eine Tür zum angrenzenden Wohnhaus auf. Danach durchsuchten sie verschiedene Räume nach Diebesgut. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Der Einbruch wurde am Donnerstagnachmittag bemerkt, die Tat selbst kann schon ein paar Tage zurückliegen.

Gladbeck:

Auf der Vehrenbergstraße sind unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen - wurden dann aber von einem Bewohner vertrieben. Der Zeuge war im Treppenhaus auf die beiden Männer gestoßen und sprach sie an. Danach gingen sie in Richtung Marienstraße weg. Trotz sofortiger Alarmierung konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden. Beschreibung: 1) kurze Haare, dunkle Jacke, weißer Pullover, Jeans, weiße Schuhe. 2) schwarze kurze Haare, dunkle Jacke mit Pelz an der Kapuze, dunkler Pullover, dunkle Hose.

Haltern am See:

Auf der Straße In der Groll wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, um ein Fenster aufzuhebeln und ins Gebäude einzusteigen. Danach durchsuchten sie den gesamten Wohnraum nach Diebesgut. Gestohlen wurden unter anderem Uhren, Schmuck, Spielekonsolen und Bargeld. Der Einbruch geschah zwischen dem 12. Oktober und dem späten Donnerstagabend (24.10.).

Wer Angaben zu den Einbrüchen oder zu Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

