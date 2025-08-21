Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf der A2 in Höhe Schwieringhausen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0730

In der Nacht zum Mittwoch, dem 20.08., kam es gegen 23:25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A2 in Richtung Oberhausen.

Ersten Ermittlungen zufolge übersah ein 31-Jähriger aus Gladbeck in Höhe Schwieringhausen ein vor ihm fahrendes Auto. Es kam zu einer Kollision, wodurch beide Autos nach rechts gegen die Leitplanke schleuderten, sich überschlugen und auf dem Dach liegen blieben.

Der 31-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der 22-jährige Fahrer des anderen Wagens erlitt schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Zwei Beifahrer wurden leicht verletzt.

Krankenwagen brachten die beiden Fahrer in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme sperrten die Beamten zwei Fahrstreifen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell