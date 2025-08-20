Polizei Dortmund

POL-DO: Alleinunfall auf der A45 bei Hagen - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0729

Am heutigen Mittwochmorgen (20. August) kam es gegen 09:20 Uhr zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers auf der A45 in Fahrtrichtung Dortmund. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor ein 58-jähriger Hagener in der Ausfahrt Hagen-Süd die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei verletzte sich der Mann lebensgefährlich.

Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle, kam jedoch nicht zum Einsatz. Ein Rettungswagen brachte den Hagener in ein Dortmunder Krankenhaus.

Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Ausfahrt gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam. Die Ausfahrt wurde gegen 12:00 Uhr wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell