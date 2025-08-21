POL-DO: Schwerverletzter Mopedfahrer nach Zusammenstoß mit einem Auto in Hombruch
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0734
Am Mittwochvormittag (20. August) kam es in dem Kreisverkehr "Luisenglück" zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Mopedfahrer. Der 61-Jährige Fahrer eines Leichtkraftrads wurde dabei schwer verletzt.
Gegen 11 Uhr fuhr die 82-jährige Dortmunder mit ihrem Skoda Fabia in den Kreisverkehr auf der Straße "Luisenglück" ein. Im Kreisverkehr befand sich bereits der 61-jährige Mopedfahrer aus Dortmund. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, der 61-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen.
Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
