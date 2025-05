Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Hagen - Fortschreibung nach Tötungsdelikt in Menden - Verhaftung eines weiteren Tatverdächtigen

Menden/Hagen (ots)

Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Menden am vergangenen Samstag (10.05.2025) hat die Staatsanwaltschaft Arnsberg am Freitagnachmittag (16.05.2025) einen Haftbefehl gegen einen weiteren Jugendlichen beantragt. Der 16-jährige syrische Staatsangehörige ist dringend verdächtig, die Tat gemeinsam mit dem 17-Jährigen begangen zu haben. Er wurde am Freitagabend dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Arnsberg vorgeführt. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und weiteren möglichen Tatbeteiligten dauern an. Weitergehende Presseauskünfte können bis auf weiteres nicht erteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle Telefon: 02331 986 15 15 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell