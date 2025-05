POL-MK: 72 statt 30 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft

Herscheid (ots) - Von einem Grundstück an der Elsener Straße wurden am Mittwoch vier alte Heizkörper gestohlen. Wie der Grundstücksbesitzer auf den Aufnahmen seiner Überwachungskamera sehen konnte, rangierte um 11.20 Uhr ein weißer Mercedes Sprinter über sein Grundstück, ein Mann stieg aus und lud die Heizkörper ein. Der Eigentümer erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

