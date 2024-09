Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht

Bischofsheim (ots)

Kriminelle sind vermutlich in der Nacht zum Samstag (14.9.) in eine Firma in der Kasteler Straße eingebrochen. Gegen 8 Uhr am Morgen bemerkten Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Eindringlinge und verständigten die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sich die Täter gewaltsam durch eine Scheibe Zutritt zum Gebäude verschafft und hier sämtliche Büroräume sowie die Werkstatthalle nach Wertgegenständen durchsucht. Es ist davon auszugehen, dass die Einbrecher unter anderem Bargeld, diverse Arbeitsmaschinen und Werkzeuge erbeuteten. Zudem entwendeten sie nach bisherigen Ermittlungen auch einen gelben Firmenwagen, Opel Vivario, mit dem amtlichen Kennzeichen GG-BK 110 und suchten damit das Weite. Der genaue Umfang der Beute steht noch nicht abschließend fest. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

