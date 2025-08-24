Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Täter verletzen 42-Jährigen auf der Lütge Brückstraße lebensgefährlich - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund.

Am Samstagabend (23. August) kam es auf der Lütge Brückstraße in Dortmund zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 42-jähriger Dortmunder wurde mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können.

Nach derzeitigen Ermittlungen kam es gegen 19:20 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 42-Jährigen und zwei unbekannten Tätern. Im weiteren Verlauf griffen die beiden Unbekannten den Dortmunder an und verletzten ihn lebensgefährlich mit einem Messer. Anschließend flüchteten sie in Richtung der Museumsgasse.

Die beiden Täter sollen etwa 20 Jahre alt und 175 cm groß sein. Beide Männer haben lockige, dunkle Haare, die an den Seiten kurz geschnitten sind. Der Täter mit dem Messer hatte eine Bauchtasche dabei. Der andere Täter trug eine helle Baseballkappe.

Eine Mordkommission der Polizei Dortmund hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Identitäten der beiden Täter machen können sich bei der Polizei 0231/132-7441 zu melden.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte ausschließlich an Staatsanwältin Gülkiz Yazir unter 0172/3752758.

