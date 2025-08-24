PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Täter verletzen 42-Jährigen auf der Lütge Brückstraße lebensgefährlich - Folgemeldung - Öffentlichkeitsfahndung

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0738

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund.

Am Samstagabend (23. August) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt auf der Lütge Brückstraße. Zwei Täter verletzten einen 42-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6102927

Mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund fahndet die Staatsanwaltschaft Dortmund und die Polizei Dortmund jetzt mit Fotos nach den bislang unbekannten Tätern des versuchten Tötungsdelikts.

Hier geht es zu den Fotos im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/178317

Wer erkennt die Tatverdächtigen? Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

