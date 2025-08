POL-PDTR: Polizei-Sporttest begeistert erneut: großes Interesse an der Polizei

Trier (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es Am Zimmerbach in Birkenfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren ca. 20 bis 30 Personen beteiligt. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte befanden sich die Beteiligten noch vor Ort. Zeugenberichten zufolge schlugen die Beteiligten wahllos aufeinander ein. Dabei erlitten mehrere Personen ...

mehr