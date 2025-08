Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schlägerei mit mehreren Verletzten

Trier (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es Am Zimmerbach in Birkenfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren ca. 20 bis 30 Personen beteiligt. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte befanden sich die Beteiligten noch vor Ort. Zeugenberichten zufolge schlugen die Beteiligten wahllos aufeinander ein. Dabei erlitten mehrere Personen Verletzungen, darunter eine Platzwunde am Kopf, welche einer ärztlichen Versorgung bedurfte. Zudem wurden im Rahmen der Auseinandersetzung zwei Fahrzeuge beschädigt. Eine Person wurde in polizeiliches Gewahrsam genommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen wurden von der PI Birkenfeld aufgenommen, Zeugen die sachdienlichen Hinweise geben können, werden geben sich unter der 06782 9910 bei der Polizei in Birkenfeld zu melden.

