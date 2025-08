Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung auf dem Campingplatz in Palzem

Palzem (ots)

Am Samstag, den 02.08.2025, zwischen 01:00 Uhr und 09:00 Uhr kam es am Campingplatz in Palzem zu einer Sachbeschädigung durch unbekannte Täter.

Hierbei wurde ein hölzerner Wohnmobil-Vorbau einer Campinganlage beschädigt, indem dieser mittels Sprühfarbe besprüht wurde. Weiterhin wurden weitere Planen-Elemente des Stellplatzes zerschnitten. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Saarburg zu melden.

