Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht - Trierer Straße 6 in 54411 Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Mittwoch, dem 23.07.2025 zwischen 08:30 und 10:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Rewe Marktes in der Trierer Straße 6 in 54411 Hermeskeil zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde der PKW der Geschädigten durch einen zweiten PKW rechtsseitig der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher habe sich von der Unfallörtlichkeit entfernt. Bei dem Fahrzeug des Tatverdächtigen soll es sich um einen weißen SUV handeln.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Telefonnummer: 06503/9151-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell