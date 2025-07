Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem Fahrzeug

55774 Baumholder, Ringstraße 1 (Mc Donald's Parkplatz) (ots)

Am 28.07.2025 wurde im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr durch bislang unbekannte Täter ein auf dem Parkplatz abgestelltes Fahrzeug dahingehend beschädigt, dass die Beifahrertür auf einer Länge von ca. 60 cm mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Durch die Beschädigung entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06783-9910 oder per E-Mail: pibaumholder@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell