POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - Parkplatz Austraße Idar-Oberstein - Zeugen gesucht!

Schöndorf (ots) - Unbekannte Täter haben im Zeitfenster 10.07.2025, 16.00h bis 28.07.2025, 14.00h an der Enterbach-Grundschule in Schöndorf, ein an einem Gerüst befindliches Netz, welches das Klettern an selbigem verhindern soll, beschädigt. Das Netz wurde zerschnitten und mittels Feuer angesengt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000EUR. Bereits im Juni wurden Sachbeschädigungen auf dem Schulgelände ...

mehr