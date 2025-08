Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 01.08.2025 bis zum 03.08.2025

Trier

Mit insgesamt 143 erfassten Einsatzlagen (davon 42 Strafanzeigen und 23 Verkehrsunfälle) und dem zusätzlich stattgefundenen Olewiger Weinfest, liegt ein ereignisreiches Wochenende hinter den Beamten der Polizeiinspektion Trier. Hierbei kam es unter anderem zu folgendem Einsatzgeschehen:

Verfolgungsfahrt im Bereich Eurener Straße in Trier - Zeugen gesucht

Trier, 04. August 2025 - Am frühen Sonntagmorgen, dem 2. August 2025 gegen Mitternacht, kam es auf der Eurener Straße in Fahrtrichtung Luxemburg zu einer gefährlichen Verfolgungsfahrt zwischen der Bundespolizei und einem bislang PKW mit einem bislang unbekannten Fahrer. Die Bundespolizei wollte den PKW im Rahmen einer Verkehrskontrolle anhalten. Statt zu stoppen, beschleunigte der Fahrer unvermittelt und setzte seine Fahrt trotz mehrerer roter Ampeln fort. Im weiteren Verlauf fuhr der Wagen linksseitig in einen Kreisverkehr und erhöhte seine Geschwindigkeit deutlich. Mehrfach versuchte der Fahrer, das Polizeifahrzeug zu rammen. Die Beamten konnten eine Kollision jedoch verhindern. An der Landesgrenze am Grenzübergang Wasserbilliger Brück überfuhr der PKW die Grenze zu Luxemburg, wodurch die Verfolgung zunächst abbrach. Kurz darauf wurde das Fahrzeug mit anderen Kennzeichen erneut auf dem Rückweg in Richtung Trier gesichtet. Eine weitere Verfolgung wurde aufgenommen, riss aber ebenfalls ab, nachdem der Fahrer wieder erheblich beschleunigte.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Fahrzeug und dem Fahrer.

