POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kieselbronn - Tanz in den Mai - Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - Widerstand und Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Pforzheim (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen und in der Folge zu einem Widerstand und tätlichen Angriff gegen Polizeibeamte ist es am Mittwochabend in Kieselbronn gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sind am Mittwochabend kurz nach 23 Uhr Besucher auf dem Maifest aufeinander losgegangen. Nach Eintreffen der Polizei konnten einige der Beteiligten festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurden vier männliche Personen aufgrund ihrer Alkoholisierung und des aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen. Eine der männlichen Person leistete dabei Wiederstand und griff die Polizeibeamten körperlich an.

Insgesamt wurden fünf Personen verletzt darunter zwei Polizeibeamte. Den betreffenden Personen erwartet eine Strafanzeige unter anderem wegen Körperverletzung, Widerstand und Tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

