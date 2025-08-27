PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es liegen keine Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

  • 27.08.2025 – 08:40

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Zeugenaufruf nach Fahren unter Alkoholeinfluss Bereits am 15. August 2025 gegen 22:14 Uhr kam es in Garrel in der Straße Am Campingplatz zu einer Trunkenheitsfahrt durch einen 45-jährigen Mann aus Lastrup. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6097950 Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen der Fahrt. Zudem werden Verkehrsteilnehmer gesucht, die durch das ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:27

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Fahren unter Alkoholeinfluss Am Montag, 25. August 2025 gegen 12:00 Uhr meldeten Zeugen einen Pkw, welcher von der Fahrbahn abkam und in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Der Pkw konnte durch Einsatzkräfte der Polizei Lohne in der Drostestraße kontrolliert werden. Bei dem 63-jährigen Dinklager war deutlich Atemalkoholgeruch wahrnehmbar. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:27

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Sedelsberg - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, 23. August 2025 in der Zeit zwischen 18:15 Uhr bis 18:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Opel Meriva in braun, welcher auf einem Grünstreifen an einem Spielplatz in der Straße Muddeberg abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 4.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um ...

    mehr
