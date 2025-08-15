Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Auto - Versuchter Einbruch in Wohnung - Versuchter Dieseldiebstahl - Diebstahl von Pedelec - Auto zerkratzt - Diebstahl von Kennzeichen

Diebstahl aus Auto

Fulda. In der Nacht auf Mittwoch (13.08.) verschafften sich Unbekannte Zugriff auf den Innenraum eines schwarzen VW-Polo, der in der Mackenrodtstraße in Fulda geparkt war. Von dort entwendeten die Langfinger eine Handtasche inklusive einer Geldbörse.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Fulda. Im Zeitraum von Donnerstag (24.07) bis Donnerstag (14.08.) versuchten sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schlitze Straße zu verschaffen, indem die an der Wohnungstür mittels derzeit nicht bekanntem Werkzeug hebelten. Aus bisher ungeklärter Ursache ließen die Täter jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Dieseldiebstahl

Burghaun. In der Nacht auf Donnerstag (14.08.) begaben sich Unbekannte auf derzeit nicht bekannte Weise auf das Betriebsgelände des Bauhofes in der Stadtstraße und machten sich an einem dort abgestellten Bagger zu schaffen. Beim Versuch den Tank des Baggers aufzubrechen verursachten sie einen Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Pedelec

Fulda. Am Donnerstagvormittag (14.08.), gegen 10.45 Uhr, entwendeten Unbekannte ein Pedelec der Marke Trek. Das Rad stand vor einem Bekleidungsgeschäft in der Künzeller Staße und war mit einem Schloss gesichert. Der Wert des Diebesgutes ist derzeit unbekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto zerkratzt

Fulda. Am Donnerstagnachmittag (14.08), zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr, zerkratzte ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Keltenstraße einen dort abgestellten grauen VW Polo mittels nicht bekanntem Gegenstand an der Beifahrertür. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Kennzeichen

Gersfeld. Im Zeitraum von Mittwoch (13.08.) bis Freitag (15.08.) entwendeten Unbekannte von einem graue Seat Ibiza das vordere amtliche Kennzeichen "FD-YC 772". Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem öffentlichen Parkplatz in der Wasserkuppenstraße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

