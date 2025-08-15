PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Radarsensoren entwendet - Straßenraub

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Radarsensoren entwendet

Kirchheim. Unbekannte Täter gingen zwischen Montag (14.07.) und Donnerstag (14.08.) mehrere Sattelzugmaschinen in der Straße "Am Friedrichsfeld" an und entwendeten Radsensoren im Wert mehrerer tausend Euro. Die Fahrzeuge standen allesamt auf einem umzäunten Firmengelände. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Straßenraub

Bebra. Ein 36-jähriger Mann war am Donnerstagmorgen (14.08.), gegen 2.30 Uhr, auf der Nürnberger Straße unterwegs, als nach aktuellen Erkenntnissen drei unbekannte männliche Personen auf diesen zutraten, ihn unvermittelt schlugen und das Smartphone aus der Hosentasche entnahmen. Im Anschluss flüchteten die Männer in unterschiedliche Richtungen. Der 36-Jährige wurde nach aktuell vorliegenden Informationen leicht verletzt. Er beschreibt die Männer wie folgt:

Täter 1: männlich, südafrikanisches Erscheinungsbild, Rasterlocken (ähnlich wie Bob Marley), weißes T-Shirt, dreiviertel lange schwarze Hose, führte ein E-Bike mit sich Täter 2: männlich, südafrikanisches Erscheinungsbild, schmale Statur Täter 3: männlich, südafrikanisches Erscheinungsbild, normale Statur

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

JS

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen

