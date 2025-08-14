Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruchschutz in der Ferienzeit - Beratungsangebot der Polizei in Bad Hersfeld

Hersfeld Rotenburg (ots)

Ein unbelebtes Haus, überquellende Briefkästen, dauerhaft geschlossene Rollläden oder unbewegte Fahrzeuge auf oder vor dem Grundstück - diese Merkmale werden auch von Einbrechern wahrgenommen. Deshalb rät die Polizei, bei der Urlaubsplanung auch an die Sicherheit des eigenen Zuhauses zu denken.

Kostenlose Einbruchsschutzberatung für Jedermann

Um die Bürgerinnen und Bürgern über die Möglichkeiten des Einbruchsschutzes zu informieren, bietet der Experte der Polizei Bad Hersfeld, Kriminalhauptkommissar Maik Dorsch am 21.08.2025 von 9 Uhr bis 15 Uhr bei der Polizeidirektion in Bad Hersfeld, Kleine Industriestraße 3, eine Präventionssprechstunde an. Es wird um Anmeldung unter Tel. 06621/932-112 gebeten.

Übrigens: Die Einbruchsschutzberater kommen für eine individuelle Schwachstellenanalyse auch gerne zu jedem anderen vereinbarten Zeitpunkt direkt zu den Bürgerinnen und Bürgern nach Hause - und das kostenfrei. Dafür stehen ihnen in jedem Landkreis des Polizeipräsidiums Osthessen Ansprechpartner zur Verfügung.

Die Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in der Übersicht:

Landkreis Fulda: Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2041 Landkreis Hersfeld-Rotenburg: Kriminalhauptkommissar Maik Dorsch, Tel. 06621/932-112 Landkreis Vogelsberg: Kriminalhauptkommissarin Lorena Decher, Tel. 06641/971-111

Oder per Email: beratungsstelle.ppoh@polizei.hessen.de

Darüber hinaus informiert die osthessische Polizei regelmäßig auf X, Instagram und Facebook unter @polizei_oh über bevorstehende Veranstaltungen und gibt dort sowie auf der Internetseite https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Regional-Informiert/ nützliche Tipps zum Einbruchsschutz.

