Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Pedelec - Diebstahl von Werkzeugen - Reifen zerstochen

Fulda (ots)

Diebstahl von Pedelec

Fulda. Am Mittwoch (13.08.), im Zeitraum von 09.15 Uhr bis 14.30 Uhr, entwendeten Unbekannte ein schwarz/blaues E-Bike der Marke Cube (Modell: Stereo Hybrid 140 SL 500) samt Kinderfahrradanhänger im Wert von rund 4.500 Euro. Das Fahrrad war mittels Bügelschloss an einem Fahrradständer in der Bahnhofstraße angeschlossen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Werkzeugen

Fulda. Im Zeitraum von Montag (11.08.), 6 Uhr, bis Dienstag (12.08.), 06 Uhr, verschafften sich Unbekannte auf derzeit nicht bekannte Weise Zutritt zu einem Lagerraum auf einer Baustelle in der Magdeburger Straße und entwendeten von dort mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von rund 9.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Reifen zerstochen

Fulda. Am Montagnachmittag (11.08.), in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr, zerstachen Unbekannte mit einem nicht bekannten Werkzeug die Vorderreifen eines orangenen Skoda Karoq, welcher im Parkhaus eines Freibades in der Jahnstraße parkte. Der Sachschaden wird auf rund 350 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(ML)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell