PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Pedelec - Diebstahl von Werkzeugen - Reifen zerstochen

Fulda (ots)

Diebstahl von Pedelec

Fulda. Am Mittwoch (13.08.), im Zeitraum von 09.15 Uhr bis 14.30 Uhr, entwendeten Unbekannte ein schwarz/blaues E-Bike der Marke Cube (Modell: Stereo Hybrid 140 SL 500) samt Kinderfahrradanhänger im Wert von rund 4.500 Euro. Das Fahrrad war mittels Bügelschloss an einem Fahrradständer in der Bahnhofstraße angeschlossen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Werkzeugen

Fulda. Im Zeitraum von Montag (11.08.), 6 Uhr, bis Dienstag (12.08.), 06 Uhr, verschafften sich Unbekannte auf derzeit nicht bekannte Weise Zutritt zu einem Lagerraum auf einer Baustelle in der Magdeburger Straße und entwendeten von dort mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von rund 9.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Reifen zerstochen

Fulda. Am Montagnachmittag (11.08.), in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr, zerstachen Unbekannte mit einem nicht bekannten Werkzeug die Vorderreifen eines orangenen Skoda Karoq, welcher im Parkhaus eines Freibades in der Jahnstraße parkte. Der Sachschaden wird auf rund 350 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(ML)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 09:02

    POL-OH: E-Scooter entwendet

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - E-Scooter entwendet Kirchheim. In der Schwimmbadstraße entwendeten Unbekannte am Mittwoch (13.08.), zwischen 14 und 19.10 Uhr, einen E-Scooter der Marke Segway im Wert von rund 800 Euro. Das Elektrokleinstfahrzeug war gesichert vor einem Freibad abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. JS Kontakt: ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 07:20

    POL-OH: Aus Streich wird Ernst - Christoph 28 mit Laserpointer geblendet

    Fulda (ots) - Aus Streich wird Ernst - Christoph 28 mit Laserpointer geblendet Fulda. Sicherlich haben sich diese Kinder nichts dabei gedacht, doch der "Dumme-Jungen-Streich" hätte wortwörtlich ins Auge gehen können. Am Dienstagabend (12.08) meldetet ein Anwohner des Fuldaer Stadtbezirks Aschenberg sich bei der Polizei und gab an, dass er gegen 21.30 Uhr aus einem ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 20:26

    POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

    Fulda (ots) - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin Am Mittwoch, den 13.08.2025, gegen 13:00 Uhr, befuhr eine 66-jährige Chemnitzerin mit ihrem Pedelec den Waldweg aus Richtung Milseburg kommend in Richtung Grabenhöfchen. Inmitten des Waldes verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und stürzte zu Boden. Hierbei wurde die Frau schwer verletzt und musste durch die Bergwacht und den Rettungsdienst unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren