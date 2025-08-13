PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Am Mittwoch, den 13.08.2025, gegen 13:00 Uhr, befuhr eine 66-jährige Chemnitzerin mit ihrem Pedelec den Waldweg aus Richtung Milseburg kommend in Richtung Grabenhöfchen. Inmitten des Waldes verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und stürzte zu Boden. Hierbei wurde die Frau schwer verletzt und musste durch die Bergwacht und den Rettungsdienst unter Zuhilfenahme der örtlichen Feuerwehr geborgen werden. Sie wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An ihrem Pedelec entstand nur leichter Sachschaden.

Polizeistation Hilders, Battentor 13, 36115 Hilders, Blankenburg, POK

