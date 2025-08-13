POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders
Fulda (ots)
Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin
Am Mittwoch, den 13.08.2025, gegen 13:00 Uhr, befuhr eine 66-jährige Chemnitzerin mit ihrem Pedelec den Waldweg aus Richtung Milseburg kommend in Richtung Grabenhöfchen. Inmitten des Waldes verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und stürzte zu Boden. Hierbei wurde die Frau schwer verletzt und musste durch die Bergwacht und den Rettungsdienst unter Zuhilfenahme der örtlichen Feuerwehr geborgen werden. Sie wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An ihrem Pedelec entstand nur leichter Sachschaden.
Polizeistation Hilders, Battentor 13, 36115 Hilders, Blankenburg, POK
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell