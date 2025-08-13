Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

RS 3 kracht in parkende Autos - Fahrer flüchtet

Fulda. Am frühen Mittwochmorgen (13.08.), gegen 2.30 Uhr, meldeten gleich mehrere Anrufer nach einem lauten Knall einen Verkehrsunfall in der Niesiger Straße. Anwohner sahen daraufhin eine Person fußläufig flüchten. Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später vor Ort eintrafen, stellten sie einen verletzten 22-jährigen Beifahrer aus Fulda in einem schwarzen Audi RS3 fest. Nach aktuellen Erkenntnissen war ein bislang nicht bekannter Fahrer mit seinem Audi auf der Niesiger Straße von der Mackenrodtstraße kommend in Richtung Gerloser Weg unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er dabei von der Fahrbahn ab, kollidierte dort zunächst mit einem am Straßenrand parkenden Citroen Berlingo und in der Folge mit einem ebenfalls parkenden schwarzen Citroen Picasso. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 55.000 Euro.

Der Beifahrer wurde vor Ort medizinisch versorgt. Weshalb der Fahrer flüchtete, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Er wird von Zeugen wie folgt beschrieben: männlich, blonde Haare, weißes Oberteil. Die Ermittler bitten nun Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder den beteiligten Personen machen können, sich telefonisch beim Polizeipräsidium Osthessen unter der 0661/105-0 oder jeder andere Polizeidienststelle zu melden. (ML)

HEF

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Friedewald. Am Dienstag (12.08.), gegen 19.50 Uhr, befuhr eine 69-jährige Ford-Fahrerin aus Hohenroda die Schloßstraße in Richtung Motzfelder Straße um in diese einzubiegen. Hierbei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem VW Caddy eines 25-Jährigen aus Zeulenroda, der die Motzfelder Straße in Richtung Hauptstraße befuhr. Es entstand Sachschaden rund 3.300 Euro.

Auffahrunfall mit zwei Beteiligten

Bad Hersfeld. Am Dienstag (12.08.), gegen 15.05 Uhr, befuhren eine 50-jährige VW-Golf-Fahrerin aus Ludwigsau und eine 36-jährige VW-Transporter-Fahrerin aus Bad Hersfelder in der genannten Reihenfolge die Frankfurter Straße (B 24) aus Bad Hersfeld kommend in Richtung B 62. Auf dem Abbiegestreifen unmittelbar vor der Auffahrt auf die B 62 musste die Golf-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen, woraufhin die Transporterfahrerin aus bisher ungeklärter Ursache auf das vorausfahrenden Fahrzeug auffuhr. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Verkehrsunfallflucht - Fahrer dank Zeugen ermittelt

Bebra. Am Dienstag (12.08.) gegen 09.45 Uhr, befuhr ein 89-jähriger Mercedes-Fahrer aus Ronshausen die K 60 in Richtung Rotenburg. Kurz vor dem Ortsausgang kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum seitlichen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Golf einer 66-Jährigen aus Rotenburg. Anstatt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, setzte der 89-Jährige jedoch seine Fahrt fort. Glücklicherweise konnten aufmerksame Zeugen des Unfalls des Mercedes-Fahrer auf einem Parkplatz anhalten und die Polizei verständigen. Der 89- Jährige muss sich nun einem Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort stellen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro.

(Polizeistation Rotenburg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell