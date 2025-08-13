PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: B 27 - Unfall zwischen Pkw und Sattelzug

Hünfeld (ots)

Am Mittwochmorgen (13.08.), gegen 5.40 Uhr, kam es auf der B 27 im Bereich Hünfeld-Rückers zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Mercedes-Fahrerin aus der Gemeinde Nüsttal befuhr die B 27 aus Hünfeld kommend in Fahrtrichtung Fulda. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es dabei im Bereich der Auffahrt Rückers-Nord aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Auflieger eines Sattelzuges eines 40-Jährigen aus dem Landkreis Schmalkalden, der nach links auf die B27 in Richtung Bad Hersfeld auffahren wollte.

Die 64-Jährige wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde sie zu weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Sattelzuges verletzte sich ebenfalls leicht und wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten dauern derzeit an, die Fahrbahn ist weiterhin voll gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

ML

