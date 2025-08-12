Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Blumentopf geworfen - Einbruch in Kindergarten

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Blumentopf geworfen

Bad Hersfeld. In der Benno-Schilde-Straße gerieten am Montag (11.08.), gegen 23.30 Uhr, zwei Personengruppen aus bislang unbekannten Gründen miteinander in Streit. In der Folge warf ein Mann mit einem hellen T-Shirt den Blumentopf eines dortigen Restaurants in Richtung der anderen Beteiligten. Verletzt wurde niemand. Er entfernte sich anschließend mit sechs weiteren Personen in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Kindergarten

Bad Hersfeld. Zwischen Mittwoch (06.08.) und Montag (11.08.) zerstörten Unbekannte die Fensterscheibe eines Kindergartens in der Straße "Am Schwimmbad" und gelangten so ins Innere. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

JS

