PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf B83

Hersfeld Rotenburg (ots)

Rotenburg. Am Dienstag (12.08.), gegen 11.10 Uhr kam es auf der B83 zwischen Rotenburg und Alheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam dabei zu einem Zusammenstoß zwischen einem Krad und einem Pkw. Derzeit laufen die Rettungsmaßnahmen, die B83 ist vollgesperrt. Der Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

(ML)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 06:14

    POL-OH: Verkehrsunfälle in Hilders und Bad Hersfeld

    Fulda (ots) - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen Am Montag, (11.08.), gegen 22:49 Uhr, ereignete sich auf der L 3175 zwischen Tann und Theobaldshof ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Ein 21-jähriger Fahrer eines Schleppergespanns befuhr die L 3175 von Theobaldshof kommend in Fahrtrichtung Tann. Eine 19-jährige Fahrerin eines Pkw befuhr die L3175 in entgegenkommender Fahrtrichtung. Laut Angaben ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 16:02

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - FD Radfahrer fährt auf Pkw auf Eichenzell. Am Samstag (09.08.), gegen 10:50 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Eichenzeller mit seinem Jeep die Ziegeler Straße von Ziegel kommend in Richtung Steinberg. Dabei hielt er kurzzeitig am rechten Fahrbahnrand, um Gegenstände aus dem Fahrzeug auszuladen. Zeitgleich befuhr ein 54-jähriger Künzeller mit seinem ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 15:39

    POL-OH: Tuning-Treffen "Tief am Teich" - Polizei zieht Bilanz

    Hünfeld (ots) - Am Sonntag (10.08.) fand auf dem Festplatz Haselgrund in Hünfeld das Autotreffen "Tief am Teich" statt. Wie bereits in den vergangenen Jahren begleitete das Polizeipräsidium Osthessen die Veranstaltung mit einem Präventions- und Informationsstand. Ziel war es, den Dialog zwischen Polizei und Tuning-Interessierten zu fördern sowie für technische und rechtliche Fragen rund um Fahrzeugumbauten zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren