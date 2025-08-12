POL-OH: Snackautomat beschädigt

Hersfeld Rotenburg (ots) - Rotenburg. Am Dienstag (12.08.), gegen 11.10 Uhr kam es auf der B83 zwischen Rotenburg und Alheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam dabei zu einem Zusammenstoß zwischen einem Krad und einem Pkw. Derzeit laufen die Rettungsmaßnahmen, die B83 ist vollgesperrt. Der Rettungshubschrauber ist im Einsatz. (ML) Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen Presse- und ...

