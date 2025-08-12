PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Snackautomat beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Snackautomat beschädigt

Alsfeld. Am Montag (11.08.), im Zeitraum von 21 Uhr bis 23.45 Uhr, beschädigten Unbekannte die Scheibe eines Snackautomaten, der in der Bahnhofstraße aufgestellt ist. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(ML)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 12:44

    POL-OH: Brand von Garage - Einbruch in Vereinsheim - Diebstahl von Kennzeichen

    Fulda (ots) - Brand von Garage Fulda. Am Montag (11.08.), gegen 22.20 Uhr, meldeten aufmerksame Anwohner den Brand einer Garage in der Forststraße in Niesig. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache in der an ein Einfamilienhaus angrenzenden Garage aus. Die umgehend verständigte Feuerwehr verschaffte sich über das Garagentor und ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 11:47

    POL-OH: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf B83

    Hersfeld Rotenburg (ots) - Rotenburg. Am Dienstag (12.08.), gegen 11.10 Uhr kam es auf der B83 zwischen Rotenburg und Alheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam dabei zu einem Zusammenstoß zwischen einem Krad und einem Pkw. Derzeit laufen die Rettungsmaßnahmen, die B83 ist vollgesperrt. Der Rettungshubschrauber ist im Einsatz. (ML) Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen Presse- und ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 06:14

    POL-OH: Verkehrsunfälle in Hilders und Bad Hersfeld

    Fulda (ots) - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen Am Montag, (11.08.), gegen 22:49 Uhr, ereignete sich auf der L 3175 zwischen Tann und Theobaldshof ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Ein 21-jähriger Fahrer eines Schleppergespanns befuhr die L 3175 von Theobaldshof kommend in Fahrtrichtung Tann. Eine 19-jährige Fahrerin eines Pkw befuhr die L3175 in entgegenkommender Fahrtrichtung. Laut Angaben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren