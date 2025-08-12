PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zusammenstoß zwischen Pkw und Krad - Kradfahrer schwer verletzt

Rotenburg a. d. Fulda (ots)

Am Dienstag (12.08.), gegen 11.10 Uhr kam es auf der B83 zwischen Rotenburg und Alheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Guxhagen die B83 von Rotenburg kommend stadtauswärts in Richtung Alheim. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß zwischen dem Krad und dem Renault eines 53-Jährigen aus Gelnhausen, der nach derzeitigen Erkenntnissen mit seiner 47-jährigen Mitfahrerin und seinem 16-jährigen Mitfahrer aus einer dort befindlichen Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn einfuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kradfahrer von seinem Fahrzeug geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Der 24-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber zu weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Fahrbahn vollgesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Marc Leipold

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Pressestelle Tel: +49 661/105-1052

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen

