Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstähle aus Pkw

Fulda (ots)

Burghaun. In der Nacht auf Dienstag (12.08.) kam es in Burghaun zu gleich mehreren Diebstählen aus Autos.

In der Gartenstraße entwendeten Unbekannte aus einem an der Straße geparkten VW Caddy Bargeld aus einer Geldbörse, die sich im Handschuhfach befand.

Ein ebenfalls in der Gartenstraße in einem Hinterhof parkender blauer Audi A3 war auch Ziel der Unbekannten. Dort wurde der Innenraum des Autos durchsucht, entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nichts.

In der Straße "Am Galgenberg" verschafften sich Unbekannte Zugriff zum Innenraum eines dort abgestellten Audi A5 Sportback, indem sie die Scheibe der Beifahrertür einschlugen. Anschließend durchsuchten sie das Fahrzeug und entwendeten aus der Mittelkonsole eine Herrenarmbanduhr. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Auch im Klausmarbacher Weg schlugen Unbekannte die Scheibe der Beifahrerseite eines grauen Golf-Variant, der auf einem Abstellplatz vor einem Wohnhaus geparkt war, ein und entwendeten aus einer in der Mittelkonsole abgelegten Geldbörse Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(ML)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

