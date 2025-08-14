PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Schule - Sextortion - 20-Jähriger wird Opfer von Erpressern

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Schule

Herbstein. Zu einem Schulgebäude in der Pestalozzistraße in Herbstein verschafften sich Unbekannte in der Nacht auf Dienstag (12.08.) Zutritt, indem sie ein Fenster einschlugen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten PCs. Der Wert des Diebesgut ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sextortion - 20-Jähriger wird Opfer von Erpressern

Vogelsberg. Der Begriff "Sextortion" setzt sich aus den Worten "Sex" und "Exortion" (Erpressung) zusammen und beschreibt eine Form der Online-Erpressung. Hierbei nehmen Täter mit in der Regel gefälschten Profilen über soziale Netzwerke oder Dating-Plattformen Kontakt zu ihren Opfern auf. In geschickt geführten Chatverlaufen versuchen sie deren Vertrauen zu gewinnen und so an intime Bilder oder Videos von Personen zu gelangen. Anschließend drohen die Täter ihren Opfern, die Dateien an deren Freunde oder Arbeitgeber zu versenden, sollte kein Geld gezahlt werden.

Genau das ist am Dienstag (12.08.) einem 20-Jährigen aus dem Vogelsbergkreis passiert. Über Social Media hatte er Kontakt zu einer ihm unbekannten Person. Nach kurzer Zeit kam es zum Austausch von intimen Fotos. Anschließend drohte der Unbekannte mit der Versendung der Bilder an seine Freundesliste, sollte er keine Bezahlkarten kaufen und die entsprechenden Codes übermitteln.

Die Polizei rät an dieser Stelle: - Keine intimen Inhalte an Unbekannte senden - auch nicht im Videochat - Misstrauisch sein bei ungewöhnlich schnellen Annäherungen online - Keine Zahlungen leisten - sie beenden die Erpressung oft nicht - Beweise (Chatverläufe, Screenshots) sichern

(ML)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 10:52

    POL-OH: Diebstahl von Pedelec - Diebstahl von Werkzeugen - Reifen zerstochen

    Fulda (ots) - Diebstahl von Pedelec Fulda. Am Mittwoch (13.08.), im Zeitraum von 09.15 Uhr bis 14.30 Uhr, entwendeten Unbekannte ein schwarz/blaues E-Bike der Marke Cube (Modell: Stereo Hybrid 140 SL 500) samt Kinderfahrradanhänger im Wert von rund 4.500 Euro. Das Fahrrad war mittels Bügelschloss an einem Fahrradständer in der Bahnhofstraße angeschlossen. Hinweise ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 09:02

    POL-OH: E-Scooter entwendet

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - E-Scooter entwendet Kirchheim. In der Schwimmbadstraße entwendeten Unbekannte am Mittwoch (13.08.), zwischen 14 und 19.10 Uhr, einen E-Scooter der Marke Segway im Wert von rund 800 Euro. Das Elektrokleinstfahrzeug war gesichert vor einem Freibad abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. JS Kontakt: ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 07:20

    POL-OH: Aus Streich wird Ernst - Christoph 28 mit Laserpointer geblendet

    Fulda (ots) - Aus Streich wird Ernst - Christoph 28 mit Laserpointer geblendet Fulda. Sicherlich haben sich diese Kinder nichts dabei gedacht, doch der "Dumme-Jungen-Streich" hätte wortwörtlich ins Auge gehen können. Am Dienstagabend (12.08) meldetet ein Anwohner des Fuldaer Stadtbezirks Aschenberg sich bei der Polizei und gab an, dass er gegen 21.30 Uhr aus einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren