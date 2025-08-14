Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Schule - Sextortion - 20-Jähriger wird Opfer von Erpressern

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Schule

Herbstein. Zu einem Schulgebäude in der Pestalozzistraße in Herbstein verschafften sich Unbekannte in der Nacht auf Dienstag (12.08.) Zutritt, indem sie ein Fenster einschlugen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten PCs. Der Wert des Diebesgut ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sextortion - 20-Jähriger wird Opfer von Erpressern

Vogelsberg. Der Begriff "Sextortion" setzt sich aus den Worten "Sex" und "Exortion" (Erpressung) zusammen und beschreibt eine Form der Online-Erpressung. Hierbei nehmen Täter mit in der Regel gefälschten Profilen über soziale Netzwerke oder Dating-Plattformen Kontakt zu ihren Opfern auf. In geschickt geführten Chatverlaufen versuchen sie deren Vertrauen zu gewinnen und so an intime Bilder oder Videos von Personen zu gelangen. Anschließend drohen die Täter ihren Opfern, die Dateien an deren Freunde oder Arbeitgeber zu versenden, sollte kein Geld gezahlt werden.

Genau das ist am Dienstag (12.08.) einem 20-Jährigen aus dem Vogelsbergkreis passiert. Über Social Media hatte er Kontakt zu einer ihm unbekannten Person. Nach kurzer Zeit kam es zum Austausch von intimen Fotos. Anschließend drohte der Unbekannte mit der Versendung der Bilder an seine Freundesliste, sollte er keine Bezahlkarten kaufen und die entsprechenden Codes übermitteln.

Die Polizei rät an dieser Stelle: - Keine intimen Inhalte an Unbekannte senden - auch nicht im Videochat - Misstrauisch sein bei ungewöhnlich schnellen Annäherungen online - Keine Zahlungen leisten - sie beenden die Erpressung oft nicht - Beweise (Chatverläufe, Screenshots) sichern

(ML)

