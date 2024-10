Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Gruppe von Jugendlichen greift Mann an - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Dienstagmittag (8. Oktober, 14 Uhr) rief ein 40-jähriger Mann die Duisburger Polizei zu Hilfe, da er von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und verletzt worden war. An einer Bushaltestelle in der Saarner Straße trafen die Beamten auf den Mann, die Jugendlichen waren inzwischen geflüchtet.

Er berichtete, dass er mit der Buslinie 940 gefahren sei, als mehrere Jugendliche anfingen, ihn mit Taschentüchern zu bewerfen. Als er sie aufforderte, dies zu unterlassen, beleidigten sie ihn. Als alle gemeinsam ausgestiegen seien, habe einer von ihnen plötzlich ein Pfefferspray gezogen und ihn angesprüht. Dabei zog er sich leichte Verletzungen am Hals und an der Hand zu. Die Jugendlichen flüchteten daraufhin in Richtung des Bahnhofs Großenbaum.

Die Polizei Duisburg sucht nun nach Zeuginnen oder Zeugen, die den Angriff beobachtet haben. Den Angreifer mit dem Spray beschreibt der Mann wie folgt: circa 13 bis 15 Jahre und 1,60 Meter Größe, helle Augen und eine schwarze Kappe. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell