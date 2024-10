Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim/Obermarxloh/Untermeiderich: Trickbetrüger treiben ihr Unwesen - Falsche Buchankäufer bestehlen Senior

Duisburg (ots)

In den letzten Tagen haben es Kriminelle wieder auf ältere Menschen abgesehen. Die bisher unbekannten Täter tarnten sich dabei als Buchankäufer oder falsche Polizeibeamte.

In einem Fall in Bergheim rief ein falscher Polizist am Dienstag (8. Oktober, 13:30 Uhr) eine Seniorin (91) an und behauptete, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Weil sie keine Tochter hat, merkte die Rentnerin schnell, dass sie es mit einem Betrüger zu tun hatte. Als sie den vermeintlichen Beamten nach seinem Namen und der Dienststelle fragte, beleidigte er sie und legte auf.

In einem Fall in Obermarxloh versuchten Betrüger mit der gleichen Masche eine 80-Jährige um ihr Erspartes zu bringen. Erst als die Enkelin der Seniorin zu Besuch vorbeikam und den Hörer an sich nahm, beendete der falsche Polizist das Telefonat.

Bei dem letzten Fall in Untermeiderich meldeten sich am Mittwoch (2. Oktober, 9:45 Uhr) telefonisch vermeintliche Ankäufer bei einem Senior (67) und erkundigten sich, ob er Bücher zum Verkauf anbiete. Als der Rentner dies bejahte, vereinbarte er mit den "Interessenten" noch für den gleichen Tag einen Termin. Als der 67-Jährige die Unbekannten in seine Wohnung an der Herwarthstraße ließ und seine Bücher zeigte, einigten sich beide Parteien auf einen hohen Bargeldbetrag und setzten einen Vertrag auf. Als es um die Bezahlung ging, forderten die Unbekannten ihn auf, seine EC-Karte auszuhändigen. Die Betrüger nahmen die Karte an sich und verschwanden. Nachdem der 67-Jährige Abbuchungen von seinem Konto feststellte, ging er am Dienstag (8. Oktober) zur Polizei und erstattete Anzeige.

Die Polizei Duisburg hat die Ermittlungen in den einzelnen Fällen aufgenommen und bittet: Achten Sie auf Ihre älteren Mitmenschen. Sensibilisieren Sie Ihre Großeltern, Eltern und Nachbarn. Halten Sie die Augen offen, wenn in Ihrem Wohngebiet vermehrt dubiose Mitarbeiter von verschiedenen Firmen von Tür zu Tür gehen. Zögern Sie nicht, bei verdächtigen Aktivitäten lieber einmal mehr Verwandte, Nachbarn oder auch die Polizei um Hilfe zu bitten oder sich rückzuversichern.

Mehr Informationen zum Thema Schockanruf und anderen Betrugsmaschen gibt es hier: https://duisburg.polizei.nrw/senioren

