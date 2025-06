Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Badeunfall mit Lebensgefahr

Edersee, Strandbad Waldeck (ots)

Am Freitag, den 27.06.2025, gegen 14:20 Uhr kam es am Edersee, Strandbad Waldeck, zu einem Badeunfall mit Lebensgefahr.

Im Rahmen einer Firmenfeier im Restaurant Strandhaus Edersee begaben sich zwei Personen zum Baden an den Strand und schwammen zu einer ca. 40 m vom dortigen Ufer entfernten Badeinsel. Eine der Personen, die sich wenige Monate zuvor einer schweren Herz-OP unterzogen hatte, benutzte die auf der Badeinsel angebrachte Rutsche, ruhte sich aus und rutschte erneut. Hierauf trieb sie unvermittelt in Rückenlage hilflos im Wasser. Die andere Person, die sich währenddessen in der Nähe der Badeinsel aufgehalten hatte, kam hinzu und stellte fest, dass der Verletzte auf Ansprache nicht reagierte. Die Person hielt daraufhin den Kopf des Verletzten über Wasser und schwamm mit diesem in Richtung Ufer. Unterdessen rief sie um Hilfe. Vom Restaurant kam unverzüglich der Inhaber und eine Mitarbeiterin ans Wasser. Die beiden Personen waren mittlerweile kurz vor dem Ufer. Mit Hilfe der beiden Herbeigeeilten wurde die verletzte Person auf ein SUP gehoben und an Land gebracht, wo sofort mit der Reanimation begonnen wurde.

Nach und nach kamen weitere Rettungskräfte hinzu. Die Person wurde schließlich mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Kassel geflogen. Wegen der zurückliegenden Herz-OP bestand Lebensgefahr.

An der Reanimation des Verletzten waren neben den Ersthelfern die DLRG, weitere Rettungskräfte sowie eine Mitarbeiterin der Wasserschutzpolizei beteiligt.

Original-Content von: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell