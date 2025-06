Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Sportbootunfall - Grundberührung

65343 Walluf (ots)

Der Sportbootführer eines sieben Meter langen Motorbootes befuhr am 20.06.25 gegen 17:25 Uhr den Rhein von Mainz in Richtung Rüdesheim. Aufgrund fehlender Ortskenntnis im Zusammenhang mit dem aktuellen Rheinpegel, wurde der Antrieb des Sportbootes durch eine Untiefe außerhalb der Fahrrinne, in Höhe des Rhein-km 509, beschädigt. Der Bootsführer konnte sein manövrierunfähiges Motorboot mit dem Anker sichern und wurde durch ein hinzugezogenes Fahrgastschiff abgeschleppt. Es kam lediglich zu Sachschaden.

