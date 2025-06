Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Startschuss in Bad Vilbel - Staatssekretär Martin Rößler eröffnet Polizei Bistro auf dem 62. Hessentag

Bad Vilbel (ots)

(pa)Am Freitag begann in Bad Vilbel der diesjährige Hessentag. Das 62. Landesfest geht bis Sonntag, den 22. Juni und hält ein buntes Programm für Groß und Klein bereit. Die hessische Polizei ist - wie in jedem Jahr - in einer Doppelrolle vertreten. Zum einen sorgen die Beamtinnen und Beamten für die Sicherheit auf der zehn Tage dauernden Großveranstaltung, zum anderen bietet die Polizei über den gesamten Zeitraum ein eigenes vielfältiges Programm, um sich den Besucherinnen und Besuchern zu präsentieren, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und nicht zuletzt auch Nachwuchswerbung zu betreiben. Den Startschuss gab am Freitagnachmittag Staatssekretär Martin Rößler aus dem Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz in Form der feierlichen Eröffnung des Polizei Bistro.

Trinkgeldspende in Rekordhöhe

Nach musikalischem Auftakt durch das Landespolizeiorchester Hessen und der Begrüßung der zahlreichen Gäste im Bistro-Zelt durch den Beauftragten für die öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen der Polizei auf dem Hessentag, Polizeihauptkommissar Dominik Parth, stand zunächst ein Punkt auf der Tagesordnung, der zur Tradition des Polizei Bistro geworden ist und die Brücke vom vergangenen Hessentag zum aktuellen schlägt: Die Trinkgeldspende aus dem Vorjahr. Malte Neutzler, Präsident des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz (HPE), dessen Behörde unter anderem für die Organisation des Polizei Bistro verantwortlich ist, ergriff hierzu das Wort und erklärte zum Hintergrund, dass das Polizei Bistro nicht nur ein Ort des Feierns und der Begegnung ist, sondern nebenbei stets auch einen guten Zweck verfolgt. Alle Trinkgelder sowie Spenden der Besucherinnen und Besucher kommen nämlich einer lokalen gemeinnützigen Einrichtung zugute. Für den letztjährigen Hessentag in Fritzlar war dies der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Fritzlar, bei der Übergabe vertreten durch Frau Birgitta Priester. "Die Arbeit, die Sie mit Ihrer Organisation leisten, verbessert die Lebensqualität der betroffenen Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie ihrer Familien. Diese Arbeit wird hauptsächlich im Ehrenamt geleistet und maßgelblich durch Spenden finanziert", führte HPE-Präsident Neutzler aus. "Ich danke Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen für Ihr enormes Engagement und freue mich, dass die Trinkgeldspende im Polizei Bistro 2024 eine Rekordsumme erreicht hat." Seinen Dank richtete Neutzler auch an das gesamte Bistro-Team, durch dessen Gastfreundlichkeit und Aufrunden der Summe aus privater Tasche der Teammitglieder der bisherige Höchstwert von 7.000 Euro erreicht wurde. Sichtlich erfreut nahm Frau Priester den Spendenscheck von Staatssekretär Rößler, HPE-Präsident Neutzler und den Thekenleitungen des Polizei Bistro entgegen. Begünstigter der Trinkgeldspende des diesjährigen Hessentags wird "wellcome Bad Vilbel" sein. Dabei handelt es sich um ein Unterstützungsangebot für Eltern mit Baby im ersten Lebensjahr. Als Koordinatorin des Angebots stellte Melanie Grüter den Zweck und Umfang der Unterstützung vor und bedankte sich im Voraus für die Spendenbereitschaft der Bistrogäste.

Offizielle Eröffnung des Polizei Bistro und Enthüllung des Hessenlöwen

Im Anschluss übergab Moderator Dominik Parth das Wort an Innenstaatssekretär Martin Rößler. Im Rahmen seines Grußworts gab dieser den offiziellen Startschuss für das Polizei Bistro auf dem Hessentag 2025. "Das Bistro ist mehr als nur ein Ort der Begegnung auf dem Landesfest; es ist auch ein wunderbares Zeugnis der Bürgernähe, die die Landespolizei Tag für Tag lebt. Seit den frühen 1990er Jahren können Gäste des Hessentags in Bistro-Atmosphäre mit Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch kommen und Fragen stellen. In der Organisation des Polizei Bistros und seines umfangreichen Bühnenprogramms steckt viel Arbeit. Ich danke allen, die im Polizei Bistro mitarbeiten, aber auch denen, die es besuchen", betonte Rößler.

Es folgte ein Grußwort des Bürgermeisters der Stadt Bad Vilbel, Sebastian Wysocki, welcher die gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Polizei in der Vorbereitung des Hessentags betonte und darum warb, die zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen zu besuchen: "Hier im Polizei Bistro wird unser Hessentagsmotto - Wir bringen Hessen auf die Bühne - wirklich wortwörtlich genommen und ein wunderbarer Beitrag zum Spektrum der insgesamt über 1.600 Veranstaltungen auf dem Hessentag in Bad Vilbel geleistet." Mottogemäß "auf die Bühne gebracht" wurde sodann ein Chor aus Schülerinnen und Schülern der Otto-Hahn-Schule aus dem benachbarten Frankfurt-Nieder-Eschbach, um das Hessentagslied anzustimmen, wofür die Kinder einen Extraapplaus der Anwesenden ernteten. Symbolisch unterstrichen wurde die Bistro-Eröffnung im Anschluss durch die Enthüllung des Hessenlöwen, welcher - jüngst einer optischen Auffrischung unterzogen - nun über die gesamten zehn Tage im Polizei Bistro erstrahlt. Innenstaatssekretär Martin Rößler sagte anlässlich der Enthüllung der Löwen-Figur: "Der Löwe ist das Wappentier des Landes Hessen und die hessische Polizei ist stark wie ein Löwe - da passt es ganz hervorragend, dass eine Löwenfigur das Polizei Bistro auf dem Hessentag ziert." Zum Abschluss gab das Landespolizeiorchester erneut mehrere Musikstücke zum Besten, sodass im frisch eröffneten Polizei Bistro ordentlich Hessentags-Flair aufkam und die Stimmung der anstehenden Tage bereits zu erahnen war.

Informationen zum Platz der Polizei und Polizei Bistro

Auf dem Platz der Polizei in der Festplatzstraße (Ecke Büdinger Straße) können sich die Besucherinnen und Besucher des Hessentags einen Eindruck von der Bandbreite der polizeilichen Aufgaben und Ausstattung machen. Diverse Präventionsangebote für Jung und Alt sind dort ebenso zu finden wie eine Fahrzeugschau sowie Informationen und Beratung zum Polizeiberuf. Darüber finden auf der Aktionsfläche Live-Vorführungen statt, bei denen unter anderem die Fähigkeiten der Diensthunde gezeigt werden. Das Zentrum des Platzes der Polizei bildet das beliebte Polizei Bistro, das mit einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm und Bewirtung ein fester Anlaufpunkt für viele Menschen geworden ist. Auf der Bistrobühne im großen Zelt sorgen - mittlerweile im 32. Jahr - bekannte Bands ebenso wie regionale Musik-, Tanz- und Sportgruppen für Unterhaltung, große Augen und gute Stimmung. Mit über 50 unterschiedlichen Programmpunkten ist die Bandbreite des Angebots enorm. Bei Kaffee und Kuchen oder leckeren Getränken wie alkoholfreien Cocktails können die Besucherinnen und Besucher das Show-Programm genießen und mit ihrer Polizei ins Gespräch kommen. Informationen zum Auftritt der Polizei auf dem Hessentag und dem Programm im Polizei Bistro sind auf der Internetseite der hessischen Polizei zu finden: https://www.polizei.hessen.de/Service/Hessentag/

